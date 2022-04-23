Киев, , 11:38 — REGNUM Киев с целью обвинения РФ рассматривает вопрос ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии «Приднестровский Химический завод» в н.п. Каменское Днепропетровской области. Об этом 23 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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«Руководством Украины серьезно рассматривается вопрос нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии «Приднестровский Химический завод» в н.п. Каменское Днепропетровской области», — отметил он.

«Минобороны РФ располагает документом, подтверждающим критическое состояние хранилищ и нецелевого расходования, выделенных ЕС денежных средств на содержание объекта», — подчеркнул он.