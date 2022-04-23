Октябрьский район, Ростовская область, 23 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Утром 23 апреля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области случилось смертельное ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Примерно в 9:00 мск на 1005-м километре трассы в Октябрьском районе водитель «КамАЗа», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Ford и столкнулся с ним. От удара иномарка столкнулась с Kia, которую отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом.

В результате дорожной аварии водитель Kia от полученных травм скончался на месте случившегося, его пассажир в тяжёлом состоянии доставлен в шахтинскую больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.