Киев, , 11:34 — REGNUM Власти Украины с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации армии РФ. Об этом 23 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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«В попытке дискредитировать военную спецоперацию киевский режим с подачи администрации СЩА способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу», — отметил он.

На сегодняшний день США — «единственное государство в мировой истории, применившее все 3 вида оружия массового поражения», добавил он.