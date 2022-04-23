Гай, Оренбургская область, 23 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Руководство Гайского ГОКа окажет необходимую помощь родственникам троих горняков, которые погибли утром 23 апреля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

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«Руководство предприятия выражает соболезнования близким погибших и окажет им необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Также на предприятии заявляют о том, что окажут надзорным и правоохранительным органам полное содействие. Специально созданная комиссия установит причины гибели людей.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 23 апреля в шахте. Напомним, на телах рабочих нет внешних повреждений. Руководство ГОКа опровергло сведения взрыве и об эвакуации.