Москва, , 11:30 — REGNUM Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в российские медицинские учреждения за истекшие сутки выросло на 0,8% в сравнении с предыдущим днём. 23 апреля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За истекшие сутки госпитализировано 2682 пациента, днём ранее в больницы поступило 2660 пациентов с COVID-19. Неделю назад – 16 апреля – сообщали о 2923 госпитализациях.

Медики подтвердили 8829 новых случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки. Выздоровели после этой инфекции 13 030 человек. От последствий COVID-19 умер 171 человек.

Суточная смертность от COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 200 случаев 21 апреля 2022 года. Смертность оставалась выше этого уровня весь 2021 год.