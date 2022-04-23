Киев, , 11:29 — REGNUM За ночь ВС России сбили украинский штурмовик, 15 беспилотников и 2 ракеты «Точка-У». Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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«Российскими средствами ПРО в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 ВСУ. Также уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2», над н.п. Новая Заря Николаевской области», — отметил он.

В районе Чернобаевки расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбили 2 тактические ракеты «Точка-У» и 3 снаряда реактивной системы залпового огня.

Также за ночь российские ракетные войска и артиллерия выполнили более тысячи огневых задач, в том числе уничтожили 3 украинских вертолёта Ми-8 и 3 ЗРК «Оса-АКМ».

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