Москва, , 11:29 — REGNUM Провокации для обвинения России в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины готовят США. Об этом 23 апреля заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединенными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия», — сказал он.

Также Кириллов отметил, что такие действия со стороны США являются реакцией американской стороны на успехи России в ходе спецоперации и напомнил, что в марте–апреле руководство стран Запада регулярно делает провокационные заявления о возможности применения российской стороной оружия массового поражения.

«Обращаем ваше внимание, что подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей. Наиболее ярким примером информационной провокации является выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла 5 февраля 2003 года. Пробирка со «стиральным порошком» в его руках послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели почти полмиллиона граждан», — добавил Кириллов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Первомайск из артиллерийского орудия.