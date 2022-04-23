Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 156 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 397 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения подтверждены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (28), в остальных территориях – пять и менее случаев. Более четверти заразившихся – люди старше 66 лет, около 10% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё 59-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 61 года и 70 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 371 727 случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выздоровели 358 594 пациента. Жертвами коронавируса стали 10 854 человека.