Киев, , 11:26 — REGNUM За ночь российские ракетные войска и артиллерия выполнили более тысячи огневых задач, в том числе уничтожили 3 украинских вертолёта Ми-8 и 3 ЗРК «Оса-АКМ». О этом 23 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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«В течение суток выполнено 1098 огневых задач. В результате ударов уничтожены: 3 украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе н.п. Чугуев, 3 установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине н.п. Барвенково 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений», — отметил он.

Всего за ночь поражены 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, 124 огневые позиции артиллерии ВСУ.