Элиста, , 11:23 — REGNUM Рисоводческие хозяйства Калмыкии получат государственную поддержку в размере 7 млн рублей. Однако эта сумма может вырасти вдвое. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Максим Менкнасунов.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

«В данный момент министерство сельского хозяйства Калмыкии выступило с инициативой увеличить объём финансирования до 16 млн рублей», — написал он в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году посевная площадь под рисом в Калмыкии составит 2,7 тыс. гектаров. Земледельцы планируют собрать не менее 12 тыс. тонн риса-сырца.

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