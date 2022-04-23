Иркутск, , 11:20 — REGNUM С начала 2022 года в Иркутской области заменили 30 лифтов в многоквартирных домах, сообщает 23 апреля телеграм-канал правительства региона.

Фонд капитального ремонта региона провел работы в 14 многоэтажках Иркутска, Братска и Усть-Илимска.

«Новые лифты введены в эксплуатацию и соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», — прокомментировал директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Вадим Лысов.

Кабины лифтов оснащены точечными светодиодными потолочными светильниками, хромированным поручнем, зеркальным элементом, рифленым металлическим полом, речевым информатором, вентиляцией, а также LCD-дисплеем с указанием этажа и направлением движения.

Всего в 2022 году в Иркутской области заменят 156 единиц лифтового оборудования в 64 домах Ангарска, Братска, Железногорска-Илимского, Иркутска и Усть-Илимска.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года визит губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в больницу Усть-Илимска был омрачён неприятным инцидентом, связанным с лифтом. Когда он с сопровождающими зашёл в лифт медучреждения, чтобы доехать на этаж, на котором их встречали врачи, подъёмное устройство остановилось.

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