Луганск, , 11:16 — REGNUM ВСУ обстреляли Первомайск из артиллерийского орудия. Об этом 23 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.40 с направления н.п. Катериновка по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (6 снарядов)», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки со стороны ВСУ зафиксировано два обстрела по н.п. Первомайск и н.п. Новоайдар в ЛНР с применением артиллерийских орудий.

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