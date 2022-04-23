Москва, 23 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Музеи и галереи из регионов России смогут представить свои экспозиции в разных уголках страны в 2023 году в рамках программы «Большая выставка», заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На выставке

Проект «Большая выставка» будет реализовываться по аналогии с программой «Большие гастроли», в рамках которой организуются всероссийские гастроли театров из разных регионов. Программа для музеев и художественных галерей пройдёт под эгидой государственного музейно-выставочного центра «Росизо».

«Необходимо увеличивать количество выставок внутри страны. Данная программа представит уникальную возможность не только нашим подведомственным федеральным музеям, но и обычным небольшим региональным галереям представить свои уникальные экспозиции в разных уголках нашей страны», — объяснила Любимова.

Программа «Большие гастроли» стартовала в России с 2014 года. Охватывающий регионы страны от Калининграда до Камчатки проект призван укрепить единое культурное пространство страны и расширить творческое взаимодействие театральных коллективов.