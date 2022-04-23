Донецк, 23 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Зайцево Южное. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Images ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:30 — н.п. Гладосово — н.п. Зайцево Южное: выпущено 8 мин калибра 82 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 26 раз обстреляли ДНР, выпустив 175 единиц боеприпасов.