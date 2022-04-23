Красноярск, 23 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждено пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 10 752 человека. Победили коронавирус к настоящему времени 349 978 человек, в том числе 220 за последние сутки.

Общее число выявленных случаев инфицирования достигло 363 271. За сутки диагноз подтвердился у 113 человек. 59 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.