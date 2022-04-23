Ростов-на-Дону, 23 апреля 2022, 11:10 — REGNUM В Ростовской области с начала 2022 года зарегистрировано почти 300 загораний сухой травы и камыша. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.
Площадь, пройденная огнём, достигла почти 8 гектаров. Этот показатель в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, подчеркнули в ведомстве.
В Ростовской области установлен контроль за выжиганием сухой травы. Регулярно межведомственные группы проводят рейды и патрулируют территории.
ИА REGNUM напоминает, что с 28 апреля в Ростовской области будет установлен особый противопожарный режим.