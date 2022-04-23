Новосибирск, , 11:10 — REGNUM В Новосибирске комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав устанавливает обстоятельства гибели ребёнка в помещении гимназии «Горностай». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным регионального министерства образования, поздно вечером 21 апреля из гимназии сообщили об обнаружении тела несовершеннолетней учащегося 8 класса. Детей в школе в это время уже не было.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначено педагогическое расследование.

На место направлена мобильная группа по кризисным ситуациям.