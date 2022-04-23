Глендейл, США, 23 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэипталз» обыграл с нулевым счетом команду «Аризона Койотс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nhl.com «Вашингтон Кэпиталз»

Игра состоялась на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась победой гостей со счетом 0:2.

В составе победителей голами отличились Конор Шири (12-я минута) и Джон Карлсон (60-я, в пустые ворота).

Российские форварды «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а также их одноклубник – российский защитник Дмитрий Орлов, не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 25 апреля встретится дома с клубом «Торонто Мэйпл Лифс», а «Аризона» днем ранее также дома сыграет с командой «Сент-Луис Блюз».