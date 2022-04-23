Элиста, 23 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В 2022 году посевная площадь под рисом в Калмыкии составит 2,7 тыс. гектаров. Рисоводы планируют собрать не менее 12 тыс. тонн риса-сырца. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Максим Менкнасунов.

Dsh.krasnodar.ru Рис

По его словам, калмыцкие рисоводы полностью готовы к началу сельскохозяйственного сезона, который стартует в первой-второй декаде мая. Семенами и минеральными удобрениями земледельцы обеспечены полностью.

«В текущем году посевная площадь под рисом составит 2,7 тыс. га. Хозяйства планируют получить урожай риса-сырца в объеме 12 тыс. тонн. При этом не стоит забывать о важности рисового севооборота, так как в рисовых чеках благодаря остаточной влаге хорошо растут яровые зерновые и кормовые культуры, которые выращиваются поочередно», — написал Менкнасунов в своём телеграм-канале.

Посевная площадь люцерны прошлых лет составит 1,4 тыс. га, яровой пшеницы – 1,1 тыс. га, ярового ячменя – 0,6 тыс. га, люцерны текущего года – 0,5 тыс. га, суданской травы – 0,2 тыс. га. По итогам уборочной кампании планируется получить 19,6 тыс. тонн грубых кормов, более 2 тыс. тонн яровой пшеницы и ярового ячменя.