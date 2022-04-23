Москва, , 10:59 — REGNUM Сведения о деятельности британских диверсантов Особой воздушной службы (Special Air Service — SAS), заброшенных на территорию Украины, поручил проанализировать глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что ранее в СМИ появились данные о том, что сотрудники британской SAS, являющиеся специалистами по организации массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, а также подготовке терактов, были заброшены в Львовскую области для содействия киевским спецслужбам в организации диверсий на территории Украины.

«Указанные данные будут тщательно проверены. Следственный комитет России в рамках своей компетенции обеспечит непрерывный поиск лиц, причастных к поддержке действующего нацистского режима в Киеве, к диверсионной деятельности на территории Украины и совершаемым особо тяжким преступлениям в отношении мирных граждан и военнослужащих ВС России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Россию эвакуировали ещё более 14 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины.