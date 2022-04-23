Хельсинки, 20 апреля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Премьер Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза средства для помощи пограничным с Россией регионам страны. По словам главы правительства, они якобы пострадали из-за действий Москвы, хотя решение о закрытии российско-финской границы Хельсинки принял в одностороннем порядке.

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Петтери Орпо

Суть обращения Орпо в том, что после закрытия пропускных пунктов финские города, через которые проходили туристические потоки, столкнулись с экономическими сложностями, бизнес там начал закрываться.

«Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России, нам нужна поддержка Евросоюза. Мы надеемся, что Евросоюз окажет финансовую помощь Восточной Финляндии», — заявил Орпо журналистам на пресс-конференции.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, во время осмотра закрытой границы с Россией совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен финский премьер отказался обсудить тему её открытия с представителями русскоязычного населения региона. Официально офис премьер-министра сослался на плотный график Орпо. При этом границу чиновники осмотрели с борта вертолёта.

В конце 2023 года Финляндия начала закрывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. В декабре остановилась работа последних двух КПП. Официально решение объясняли «наплывом беженцев» из стран Ближнего Востока и Африки и обвинениями в адрес Москвы, при этом Финляндия не сообщала, почему государственная погранслужба пропускала мигрантов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что финская сторона так отгораживает себя не только от России, но и от мирового большинства, а действия Хельсинки портят жизнь самим финнам. Москва пытается обсудить с Хельсинки этот вопрос, но Финляндия избегает контактов с Россией, добавила она.