Иркутск, , 10:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 23 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8584 человека, причём пятеро из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 291 058 (+117 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Госпитализированы 419 (+17 за сутки).

В то же время выздоровели 285 654 пациентов (+203 за сутки).

Ещё 670 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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