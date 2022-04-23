Новосибирск, 23 апреля 2022, 11:00 — REGNUM В Новосибирск прибыли участники Всероссийского автопробега профсоюзов «Zа мир без нацизма». Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил телеграм-канал «Новосибирь».
В Новосибирске к автопробегу присоединились 445 машин, в том числе ретроавтомобили.
Напомним, мероприятие стартовало во Владивостоке 12 апреля. Главный его лозунг — «Za мир! Труд! Май! / Zа мир без нацизма!».
Из Новосибирска автоколонна отправится в Москву, а затем в Волгоград.
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