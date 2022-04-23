Кызыл, , 10:56 — REGNUM В Туве ввели круглосуточный мониторинг за уровнем воды в реках в связи с угрозой паводка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ледоход в Туве Правительство Тувы

В связи с интенсивным таянием снега в республике фиксируют рост уровня воды в реках. При этом обильных осадков, способных осложнить ситуацию, синоптики в ближайшее время не прогнозируют.

«Тем не менее, глава республики Владислав Ховалыг поручил организовать в муниципалитетах круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки для предупреждения негативных последствий возможного выхода рек из берегов», — отметили в ведомстве.