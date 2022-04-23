Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM В Ростовской области с 28 апреля устанавливается особый противопожарный режим, который продлится до 16 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

При особом противопожарном режиме запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы, которые могут спровоцировать возгорание, въезжать на территорию лесов транспорту, не принадлежащему службам экстренного реагирования.

В этот период увеличиваются суммы административных штрафов за нарушения требований пожарной безопасности.