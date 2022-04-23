Ростов-на-Дону, 23 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Ростовской области с 28 апреля устанавливается особый противопожарный режим, который продлится до 16 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

При особом противопожарном режиме запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы, которые могут спровоцировать возгорание, въезжать на территорию лесов транспорту, не принадлежащему службам экстренного реагирования.

В этот период увеличиваются суммы административных штрафов за нарушения требований пожарной безопасности.