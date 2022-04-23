Ростов-на-Дону, 23 апреля 2022, 10:50 — REGNUM В Россию эвакуировали ещё более 14 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины, сообщает 23 апреля пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 000 граждан», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области и ряде других регионов России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса и с Украины. Людям оказывают всю необходимую помощь и поддержку.