Ростов-на-Дону, 23 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Россию эвакуировали ещё более 14 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины, сообщает 23 апреля пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области и ряде других регионов России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса и с Украины. Людям оказывают всю необходимую помощь и поддержку.