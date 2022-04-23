Москва, 23 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. При загрузке мобильных приложений со сторонних ресурсов следует проявлять особую осторожность из-за риска заражения устройства вредоносным программным обеспечением. Об этом рассказал генеральный директор компании по разработке мобильных приложений «РашенСофт» Микаэл Караманянц в интервью радио Sputnik.

Сбой приложения

На фоне антироссийских санкций стран Запада пользователи мобильных устройств из России столкнулись с ограничениями при использовании официального магазина приложений для Android-устройств. В частности, из магазина Google Play были удалены мобильные приложения попавших под санкции российских банков.

Микаэл Караманянц рассказал, что пользователи устройств под управлением операционной системы Android могут устанавливать приложения со сторонних ресурсов. Для этого пользователи загружают файлы формата APK.

Эксперт предупредил, что при загрузке таких файлов есть риск заражения устройства вредоносным программным обеспечением. Он порекомендовал загружать APK-файлы только с проверенных ресурсов, например, с официального сайта банка.

Караманянц добавил, что в настоящее время в России ведётся разработка собственного магазина мобильных приложений. Он отметил, что правительство выделяет поддержку на такие проекты.