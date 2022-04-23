Барнаул, 23 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 23 апреля 2022 года за сутки выявлено 130 новых носителя (на три меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 6910 до 5393 (на 1517 меньше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ упало до минимума: 31 750 (+3 за сутки) и 215 659 (+123 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 96 (-9 за сутки). Из них 32 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 172 человек, трое из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 386 жителей края (+10 за сутки).

Кроме этого, 29 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-11 за сутки). Заболеваемость среди детей выросла: всего на Алтае выявлен уже 40 506 зараженных коронавирусом (+29 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 265 718 человек, выздоровели 254 105 человек (+62 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё пять пациентов с коронавирусом