Абакан, , 10:45 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 23 человека, выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство новых носителей были обследованы после появления симптомов заболевания или в профилактических целях. Один случай был зарегистрирован при плановом мониторинге.

«Всего с начала года в Хакасии выявлено 33 490 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня – 1,1, за 7 дней – 0,8», — добавили в правительстве.