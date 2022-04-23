Улан-Удэ, , 10:41 — REGNUM Из Улан-Удэ в Агинский Бурятский округ планируется открыть прямой авиарейс. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии по итогам встречи главы республики Алексея Цыденова с делегацией из Агинского Бурятского округа.

Аэропорт «Байкал», Улан-Удэ Аэропорт «Байкал»; Улан-Удэ

По словам Цыденова, их связывают духовная и культурная близость, а также схожие экономические и природные условия, что влечёт за собой и одинаковые проблемы. В связи с этим он предложил перенимать опыт друг у друга и действовать совместно.

«Я предлагаю посмотреть открытие авиасообщения Улан-Удэ – Агинское. Со своей стороны, мы готовы софинансировать этот авиарейс. Также перед нами стоит общая задача по сохранению бурятского языка. Мы запустили первый бурятский телеканал «Буряад ТВ». Это обширное поле для сотрудничества», — отметил он.

Авиарейс может быть запущен осенью 2022 года. В настоящее время ведутся работы по подготовке и обустройству взлетно-посадочной полосы в посёлке Агинское.