Москва, 23 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. О ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказал 23 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них: семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червонное уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 66 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1098 огневых задач. В результате ударов уничтожены: три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Чугуев, три установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине населенного пункта Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений. Поражены: 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 124 огневых позиций украинской артиллерии.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населенным пунктом Новая Заря Николаевской области.

В районе Чернобаевка расчетами зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня.

Игорь Конашенков Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, киевский режим начал получать от стран Запада то оружие, которое он у них просил.