Новосибирск, , 10:38 — REGNUM В Новосибирской области по итогам первого квартала 2022 года сдано около 795 тыс. кв. м жилья. Это почти вдвое превышает аналогичный период прошлого года, сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Строительство Дарья Драй © ИА REGNUM

Уточняется, что одними из самых действенных стали меры господдержки спроса и предложения на рынке жилищного строительства, а также снижение административной нагрузки на отрасль в условиях санкционного давления.

И. о. министра строительства области Алексей Колмаков отметил, что строители сейчас работают в новых условиях, решают вопросы импортозамещения материалов и оборудования, налаживания логистических цепочек.