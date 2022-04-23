Спас-Деменск, Калужская область, 23 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Активисты молодёжного правительства Калужской области в рамках проекта «Историческая память» организовали у здания нового культурно-выставочного центра города Спас-Деменск экспозицию, посвящённую награждённым боевыми орденами и медалями героям, участвующим в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Владислав Шапша осмотрел диораму боя на Гнездиловской высоте, ставшей местом подвига бойцов и командиров 10-й гвардейской Красной армии

В ходе рабочей поездки в Спас-Деменский район губернатор Владислав Шапша принял участие в открытии нового культурно-выставочного центра, где поддержал проект «Историческая память». Глава региона предложил, чтобы передвижная выставка об участниках специальной военной операции на Украине побывала во всех муниципалитетах области.

«Очень важно, что наши солдаты героически отстаивают интересы России. Мы не можем допустить, чтобы нацизм возродился», — отметил Владислав Шапша.

Губернатор также осмотрел экспонаты нового культурно-выставочного центра, рассказывающие о традиционной русской культуре, о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и послевоенном развитии муниципалитета. Центр экспозиции – диорама боя на Гнездиловской высоте, ставшей местом подвига бойцов и командиров 10-й гвардейской Красной армии, которые в августе 1943 года в кровопролитных боях, проявив мужество и героизм, захватили укрепленные позиции немецко-фашистских захватчиков.