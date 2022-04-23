Москва, , 10:32 — REGNUM Европейские страны не смогут продержаться без российского природного газа и одной недели. Об этом 23 апреля написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Government.ru

Как напомнил Медведев, ранее Европейская комиссия допустила возможность оплаты газа в рублях и заявила, что соответствующий указ президента России Владимира Путина всё-таки может применяться бизнесом Европы.

Также он сыронизировал, что российская сторона ценит такую «последовательность и принципиальность» европейских партнёров, на фоне того, что Международный валютный фонд ранее сообщил, что Европа якобы сможет обходиться без газа из России не более полугода.

«Ну, а если серьёзно, то и недели не протянут», — заключил заместитель председателя Совбеза РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что возможные меры для того, чтобы снизить доходы России от нефтяных поставок в Европу, рассматривают в данный момент США и Евросоюз.