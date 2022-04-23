Шегарский район, Томская область, 23 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Томской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, авария произошла в ночь на 23 апреля.

40.мвд.рф ДТП

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ в селе Мельниково Шегарского района сбил двух 16-летних девушек, которые шли по краю проезжей части. После происшествия водитель уехал, а потерпевшие в результате скончались. Их тела были обнаружены около 04:30 часов.

Полицейские вскоре задержали подозреваемого, им оказался 24-летний сотрудник ОМВД по Шегарскому району 1998 года рождения. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что он был пьян. В настоящее время он отстранён от несения службы.

«По факту происшедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в ведомстве.

Из областного УМВД в районе направлена комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.