Новосибирск, , 10:24 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 23 апреля, проходят субботники. Город прибирают после зимы перед майскими праздниками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Субботник в Новосибирске Телеграм-канал мэра Новосибирска Анатолия Локтя

«Традиция субботников в Новосибирске никогда не прерывалась, — написал мэр Анатолий Локоть в своём телеграм-канале. — И сегодня новосибирцы вышли в парки, скверы, дворы своих домов с хорошим настроением, чтобы сделать родной город чище и комфортнее».

Сам глава муниципалитета участвовал в субботнике в Сквере героев революции в центре города и в пойме реки Каменка в Дзержинском районе.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал от мэра начать наконец-то убирать Новосибирск.