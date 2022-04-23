Киев, 23 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, киевский режим начал получать от стран Запада то оружие, которое он у них просил. Об этом Зеленский заявил 22 апреля в своем видеообращении.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

«Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец услышали нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили», — сказал он, имея ввиду поставки Киеву оружия.

При этом Зеленский не назвал конкретные виды вооружений и партнеров, от которых киевский режим их получил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ЛНР 23 снаряда из артиллерийских орудий калибра 152 и 122-мм.