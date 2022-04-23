Ак-Довурак, Тува, , 10:18 — REGNUM Председателю администрации города Ак-Довурак предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Здание городской администрации. Ак-Довурак Администрация Ак-Довурака

По данным следствия, в 2021 года обвиняемый подписал документ о стоимости работ по благоустройству общественной территории и об их приёмке, хотя контракт подрядчиком не был выполнен в полном объёме.

«В результате подписания подозреваемым фиктивных справок денежные средства в размере 2 376 887,57 рублей были необоснованно перечислены на счёт подрядчика и в дальнейшем похищены», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по статье «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий». В связи с тем, что обвиняемый неоднократно нарушал меру пресечения в виде домашнего ареста, решением суда он заключён под стражу.

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