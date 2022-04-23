Луганск, , 10:17 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ЛНР 23 снаряда из артиллерийских орудий калибра 152 и 122-мм. Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 23 снаряда из артиллерийских орудий калибра 152 и 122-мм, а также с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч» по населенным пунктам Первомайск и Новоайдар», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов: в н.п. Первомайск повреждено 3 жилых дома; в н.п. Новоайдар ранен мужчина 1986 г.р., а также повреждено 3 жилых дома.