Берлин, 23 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом прекратить поставлять вооружение киевскому режиму направили порядка 20 деятелей науки, политики, культуры и других сфер общественной жизни, включая известных немецких журналистов и вице-председателя бундестага Антье Фоллмера. Об этом 22 апреля сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении послание канцлеру.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Уточняется, что подписавшие письмо требуют от властей Германии прекращения поставок оружия украинским боевикам и призыва со стороны Берлина к киевскому режиму о прекращении военных действий.

«Поставляя оружие, Германия и другие страны НАТО де-факто сделали себя стороной войны», — говорится в послании.

Также в нем отмечается, что поставки вооружений и оказание НАТО поддержки Киеву способствовали бы продлению военных действий и отдалили бы разрешение конфликта путем дипломатии.

«Первым и самым важным шагом будет прекращение всех поставок оружия на Украину в сочетании с немедленным прекращением огня, о котором необходимо договориться», — добавляется в письме.

Кроме того, указывается, что «переговоры о быстром выводе российских войск и восстановлении территориальной целостности Украины должны быть подкреплены собственными предложениями стран НАТО относительно законных интересов безопасности России и соседних с ней стран».

«Господствующая логика войны должна быть заменена смелой логикой мира, должна быть создана новая европейская и глобальная архитектура безопасности, включающая Россию и Китай. Наша страна не должна оставаться здесь в стороне, а должна играть активную роль», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись ударов российских вертолетов Ка-52 по объектам киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало Минобороны РФ.