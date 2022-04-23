Луганск, , 10:13 — REGNUM ️В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе — 13 человек личного состава ‑ и военной технике. Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

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«А именно: 1 танк; 2 бронетранспортера; 5 единиц автомобильной техники», — отмечается в сообщении.