Гай, Оренбургская область, , 10:11 — REGNUM С родственниками рабочих, погибших на Гайском ГОКе в Оренбуржье, работают психологи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

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Кроме того, семьям окажут помощь сам комбинат, социальные службы администрация Гая. Такое поручение дал губернатор Денис Паслер.

Как сообщало ИА REGNUM, трое рабочих погибли утром 23 апреля. Обстоятельства трагедии выясняются. Возбуждено уголовное дело.

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