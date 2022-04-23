Новосибирск, , 10:09 — REGNUM В Новосибирске сложилась напряжённая ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов. Об этом сегодня, 23 апреля, заявил мэр Анатолий Локоть.

Вывоз мусора AndreyIGOSHEV

«Региональный оператор «Экология-Новосибирск» не может в полной мере выполнить свои обязанности. В связи с этим принял решение ввести режим повышенной готовности в городе Новосибирске», — написал он в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что муниципальное Спецавтохозяйство уже приступило к вывозу ТКО в Дзержинском и Октябрьском районах, а освободившуюся технику регоператора перебросят на вывоз мусора из других районов города.

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