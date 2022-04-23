Москва, 23 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Манёвр для уклонения Международной космической станции от объекта космического мусора будет проведён 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Для корректировки орбиты МКС будут использоваться двигатели состыкованного со станцией российского грузового корабля «Прогресс МС-18». Запуск двигателей назначен на 16:25 мск.

Расчёты Центра управления полетами ЦНИИмаш показывают, что в результате манёвра высота орбиты МКС будет увеличена на 1,8 км. После манёвра минимальная высота орбиты станции составит 413,91 км, максимальная – 437,54 км.

Космическим мусором называют вышедшие из строя спутники, их обломки и прочие искусственные объекты в космосе. В среднем ежегодно требуется 11 манёвров, которые позволяют избежать столкновения МКС с такими объектами.

В настоящее время единственным штатным средством коррекции орбиты МКС являются двигатели российских грузовых кораблей серии «Прогресс» и служебного модуля «Звезда». Ранее для этих целей также использовались американские шаттлы и европейские грузовые корабли ATV.