Москва, 23 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Видеозапись ударов российских вертолетов Ка-52 по объектам киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 23 апреля Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ка-52

На выложенных в интернет кадрах запечатлены ракетные удары работающих в паре вертолетов Ка-52 по танку, БМП и укреплённому опорному пункту украинских нацистов.

«Летчики армейской авиации в ходе выполнения боевой задачи действовали парами и нанесли удары ракетным вооружением по обнаруженной бронированной технике и замаскированным позициям ВСУ», — говорится в сообщении к видео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ 26 раз обстреляли ДНР, выпустив 175 единиц боеприпасов.