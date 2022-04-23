Москва, 23 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с 20-летием подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея — 20-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Договор 2002 г. положил начало современному этапу межгосударственных связей РФ и Туркменистана. Подписание важного документа создало условия для качественного наращивания 2-стороннего диалога и взаимодействия на многих направлениях», — отмечается в сообщении.

Также Путин отметил, что совместными усилиями РФ и Туркмения обеспечат дальнейшее упрочение стратегического партнерства.