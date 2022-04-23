Улан-Удэ, 23 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 53 пациента. Всего за время пандемии коронавирус победили 132 178 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 135 750, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 35 новых носителей, 15 из них госпитализированы в стационары.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2997 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет – 1 чел.)», — отметили в оперштабе.