Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 09:55 — REGNUM В кемеровском Ленинске-Кузнецком будут судить вора-рецидивиста, который потерял на месте преступления свой телефон. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Квартирный вор Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

В ведомстве уточнили, что в декабре 2021 года в полицию обратился местный житель, у которого из дома похитили имущество на сумму около 17 тысяч рублей. При этом он заметил, как из окна выпрыгнул мужчина. Возле дома горожанин нашёл два мешка с имуществом и чужой мобильный телефон.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний рецидивист. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.